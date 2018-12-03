Акциз при растаможивании авто – это дискриминация, – эксперт
Растаможка авто по новым правилам дает возможность для каждого гражданина пригнать себе любой автомобиль, любого года выпуска, экологического стандарта, растаможить и поставить на украинскую регистрацию. Но применение в формуле растаможки акциза и коэффициентов возраста и кубатуры двигателя создает дискриминацию.
Такое мнение 24 канала высказал соучредитель ОО "Доступное авто" Михаил Катрук.
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Очевидно, отметил эксперт, старые автомобили имеют более кубатурые двигатели – они были менее эффективны, поэтому нужен был больший объем. Получается, что растаможка старых автомобилей, которые покупают люди с низким доходом, является слишком высоким.
В интеренете уже "победа" относительно того первого растаможенного авто. Но если обратиться к цифрам, получается: тот автомобиль был таможней оценен примерно в 1600 долларов, при этом только таможенных платежей человек оплатилл 1800. А еще – таможенные брокеры, Пенсионный Форд и военный сбор при регистрации. Таким образом человек за смену номеров с иностранных на украинские заплатил существенно больше, чем стоимость самого авто. Мы банально отбираем возможность у людей купить старый, но доступный автомобиль,
– отметил Катрук.
С другой стороны – эта формула просто мега выгодна для импортеров новых и мало подержанных авто, отметил эксперт. Для элитных авто, как "Лендкрузеры", ранее акциз был 13-14 тысяч евро, сейчас – 600-900 евро. Понятно, что владельцы таких авто платят НДС и пошлину в зависимости от стоимости авто, но с точки зрения акциза – это дискриминация.
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Он добавил, что ОО "Доступное авто" отстаивает идею полной отмены акциза как налога: "Акциз – это налог на высокорентабельные, вредные или монопольные товары, как электроэнергия, топливо, сигареты. При чем тут авто?». Акциз нужно отменять – в идеале, отметил Катрук. Или, если нам все же надо бюджет наполнять – то устанавливать акциз по примеру европейских стран – как процент от стоимости авто. Например, в Польше это 3%.
Напомним, с 25 ноября в Украине вступили в силу "закона о евробляхы".
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