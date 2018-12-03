Акциз при розмитненні авто – це дискримінація, – експерт

Розмитнення авто за новими правилами дає можливість для кожного громадянина пригнати собі будь-який автомобіль, будь-якого року випуску, екологічного стандарту, розмитнити і поставити на українську реєстрацію. Але застосування у формулі розмитнення акцизу і коефіцієнтів віку та кубатури двигуна створює дискримінацію.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив співзасновник ГО "Доступне авто" Михайло Катрук.

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Очевидно, відзначив експерт, що старіші автомобілі мають кубатурніші двигуни – вони були менш ефективні, тому потрібен був більший об'єм. Виходить, що розмитнення старіших автобомілів, які купують люди з низьким доходом, є зависоким.

В інтеренеті вже "перемога" щодо того першого розмитненого авто. Але якщо звернутися до цифр, виходить: той автомобіль був митницею оцінений приблизно в 1600 доларів, при цьому лише митних платежів людина сплатила 1800. А ще ж – митні брокери, Пенсійний форд і військовий збір при реєстрації. Таким чином людина за зміну номерів з іноземних на українські заплатила суттєво більше, ніж вартість самого авто. Ми банально відбираємо можливість у людей купити старіший, але доступний автомобіль,

– відзначив Катрук.

З іншого боку – ця формула просто мега вигідна для імпортерів нових і мало користованих авто, зазначив експерт. Для елітних авто, як "Лендрузери", раніше акциз був 13-14 тисяч євро, зараз – 600-900 євро. Зрозуміло, що власники таких авто сплачують ПДВ і мито в залежності від вартості авто, але з точки зору акцизу – це дискримінація.

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Він додав, що ГО "Доступне авто" відстоює ідею повного скасування акцизу як податку: "Акциз – це податок на високорентабельні, шкідливі або монопольні товари, як електроенергія, паливо, цигарки. До чого тут авто?". Акциз потрібно або скасовувати – в ідеалі, відзначив Катрук. Або, якщо нам все ж треба бюджет наповнювати – то встановлювати акциз за прикладом європейських країн – як процент від вартості авто. Наприклад, у Польщі це 3%.

Нагадаємо, з 25 листопада в Україні набули чинності "закони про євробляхи".