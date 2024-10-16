Российские захватчики продолжают различными путями легитимизировать свою агрессию и сейчас предлагают переименовать временно оккупированные украинские территории. Пропагандисты планируют называть их "историческими".

Как сообщает Центр национального сопротивления, с такой идеей выступил крымский гауляйтер Сергей Аксенов. Оккупант заявил, что, мол, эти оккупированные территории "всегда принадлежали России".

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Россияне хотят вернуть "исторические названия" оккупированным территориям

Россияне продолжают легитимизировать свою агрессию и не оставляют попыток переписать историю. Сейчас захватчики выступили с новой абсурдной идеей – переименовать оккупированные территории.

Так, Асенов предлагает заменить термин "новые регионы" на "исторические", утверждая, что эти земли якобы всегда принадлежали России. По его словам, это территории Российской империи и СССР, поэтому их нельзя называть "новыми".

В Центре нацсопротивления отметили, что такая риторика кремлевских пропагандистов является очередной попыткой оправдать аннексию украинских земель и стереть украинское историческое и культурное наследие. Эксперты отметили, что не раз публиковали материалы и проводили исследования, посвященные информационно-пропагандистским кампаниям, которые враг осуществляет на временно оккупированных территориях Украины.

Обратите внимание! Центр национального сопротивления подчеркивает, что передача информации о деятельности коллаборационистов, сотрудничающих с российской оккупационной армией, является важным элементом национальной безопасности Украины. Это не только помогает защитить население и укрепить оборону, но и способствует восстановлению справедливости и деоккупации захваченных территорий.