Позировал в грязи и окопах: Аксенов утверждает, что "побывал" в Запорожской области

Назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что побывал в Запорожской области. Он якобы "проинспектировал зону ответственности" российских военных.

Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, передает 24 канал. Также он показал кадры с вероятной поездки.

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Аксенов заявил, что побывал в Запорожской области

Так называемый "глава" оккупированного Крыма утверждает, что посетил российских военных в оккупированной ими Запорожской области. По словам Аксенова, он якобы "проинспектировал зону ответственности" вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым, с которым обсудил "вопрос безопасности".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как так называемый "глава" Крыма стоит с российскими оккупантами, позировав в окопах и грязи.

Аксенов якобы приехал в Запорожскую область / фото телеграм-канал Сергея Аксенова

Действительно ли Аксенов приезжал на территорию Запорожской области – проверить пока невозможно. Но это может оказаться очередной ложью, поскольку российские власти любят придумывать мифы и распространять фейки, чтобы показаться перед своими гражданами "хорошенькими".

Шойгу приехал "в Украину", чтобы проинспектировать Суровикина

Министр обороны России Сергей Шойгу как бы приезжал на оккупированную территорию Украины. Он проинспектировал командный пункт захватчиков на временно оккупированных территориях и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина. Правда, никаких доказательств этому нет.

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