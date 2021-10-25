Об этом рассказал один из главных актеров "Квартала 95" и художественный руководитель "Женского квартала" Александр Пикалов. По его словам, исполнители не согласовывают шутки с Офисом Президента.
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"Никто ничего не согласовывает. У них куча своих дел. Когда даже есть какие-то важные вопросы, мы не можем", – объяснил Пикалов.
Шефир руководит удаленно
Актер отметил, что Сергей Шефир был редактором студии, который решал различные задачи. В частности, он брал на себя решение, пойдет ли та или иная шутка в программу, или ее стоит изменить и в каком направлении.
Тот продукт, который получается, он не всегда такой, каким его приносят. Разогнать материал в одну или другую сторону – это и есть труд хорошего редактора,
– сообщил Пикалов.
Сейчас Шефир очень редко занимается подобной работой. В основном только тогда, когда авторы перегибают палку в шутках – не только относительно Зеленского или оппозиции, а относительно всех.
"Да хватит уже д**чить в кармане на Киву. Все". Он говорит: "У вас чего-то многовато" или "Пошлятины много – нах*р, этого много – нах*р, это – кто вам сказал", – объяснил принцип работы помощника президента Пикалов.
Шефир также продолжает заниматься организационными вопросами. Дает добро на покупку тех или иных вещей, отвечает за финансы. В офис он приезжает обычно раз в месяц, чтобы разобраться со всем, что накопилось.
Обстрел авто Сергея Шефира: что известно
- Неизвестные совершили покушение на помощника Зеленского, когда его автомобиль 22 сентября проезжал между селами Круглик и Ходосовка на Киевщине.
- В результате обстрела пострадал водитель Шефира. Политик отметил, что жизни водителя ничего не угрожает, но его ногу "собирали".
- В МВД расследуют покушение на Шефира и назначили 30 экспертиз.