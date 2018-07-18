Актер Олесь Федорченко в реанимации после жуткого ДТП: нужна помощь

Актер театра и кино Олесь Федорченко, который известен по роли Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками", попал в жуткую ДТП на Львовщине.

Авария произошла 15 июля на трассе Львов – Мукачево возле села Тухолька. Известно, что водитель мотоцикла не справился с управлением на пятне разлитого масла, и столкнулся с автобусом, который двигался навстречу.

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В результате столкновения актер Олесь Федорченко, который и был за рулем мотоцикла, получил тяжелую политравму, от удара ему оторвало ногу.

Как пишет ZAXID.NET, по состоянию на утро 18 июля состояние актера театра имени Марии Заньковецкой Олеся Федорченко остается тяжелым. Он находится в бессознательном состоянии в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Все операции, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированная травма, многочисленные переломы. Врачи борются за его жизнь,

– сообщил главный врач 8-й городской клинической больницы Львова Василий Обаранець.

17 июля в соцсетях сообщили, что для пострадавшего в ДТП Олеся Федорченко нужно сдать кровь. По состоянию на вечер среды известно, что только в течение дня для актера изъявили желании более 80 доноров и крови, которую они сдали, на этом этапе лечения достаточно.

Близкие и родные актера просят о финансовой помощи.

Реквизиты карты жены Олеся Федорченко:

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