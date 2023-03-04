Активист из Крыма рассказал, как ФСБ заставила его извиняться перед Путиным и армией России

Уличный художник из Евпатории Богдан Зиза, обливший здание оккупантов синей и желтой краской, утверждает, что представители ФСБ заставляли извиняться за его акцию против полномасштабного вторжения России в Украину. Перед записью извинений его избивали.

Об этом Богдан Зиза заявил в интервью "Крым.Реалии" из российского СИЗО. По его словам, видео, обнародованное в эфире подконтрольного российским властям крымского телеканала "Крым 24" после его задержания в Евпатории, записывали сотрудники ФСБ, которые до этого избивали его.

"Видео с моим извинением, как минимум, пять. Первое попало в СМИ, второе – в материалах дела, еще несколько было забраковано. Снимают их непосредственно работники ФСБ. Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают угрожая убеждать", – сказал художник.

Избивали и заставляли извиняться перед Путиным

Зиза отметил, что сначала сотрудники ФСБ заставили его записать одно видео, которое отправили на проверку своему начальнику. Потом – другое, когда их начальник ответил, что активист "не слишком искренне раскаивается".

"Я намеренно не показывал никаких эмоций, поэтому меня снова били. Актер я не очень хороший, а еще текст постоянно менялся. Так мне нужно было извиниться перед российской армией, потом – перед Путиным. В результате даже они поняли, что последнее уже лишнее" ,

– рассказал он.

Активист добавил, что избиения и пытки в Крыму подвергается почти каждый политзаключенный.

По словам Богдана Зизы, такие видео российские силовики используют не только для "устрашения населения", но и в материалах обвинения, "заставляя сказать нужный текст под статью, которая им подходит, как показания против самих себя".

Зиза выступил против вторжения России в Украину