Активист из Крыма рассказал, как ФСБ заставила его извиняться перед Путиным и армией России
Источник:Крым. Реалии
Уличный художник из Евпатории Богдан Зиза, обливший здание оккупантов синей и желтой краской, утверждает, что представители ФСБ заставляли извиняться за его акцию против полномасштабного вторжения России в Украину. Перед записью извинений его избивали.
Об этом Богдан Зиза заявил в интервью "Крым.Реалии" из российского СИЗО. По его словам, видео, обнародованное в эфире подконтрольного российским властям крымского телеканала "Крым 24" после его задержания в Евпатории, записывали сотрудники ФСБ, которые до этого избивали его.
"Видео с моим извинением, как минимум, пять. Первое попало в СМИ, второе – в материалах дела, еще несколько было забраковано. Снимают их непосредственно работники ФСБ. Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают угрожая убеждать", – сказал художник.
Избивали и заставляли извиняться перед Путиным
Зиза отметил, что сначала сотрудники ФСБ заставили его записать одно видео, которое отправили на проверку своему начальнику. Потом – другое, когда их начальник ответил, что активист "не слишком искренне раскаивается".
"Я намеренно не показывал никаких эмоций, поэтому меня снова били. Актер я не очень хороший, а еще текст постоянно менялся. Так мне нужно было извиниться перед российской армией, потом – перед Путиным. В результате даже они поняли, что последнее уже лишнее" ,
– рассказал он.
Активист добавил, что избиения и пытки в Крыму подвергается почти каждый политзаключенный.
По словам Богдана Зизы, такие видео российские силовики используют не только для "устрашения населения", но и в материалах обвинения, "заставляя сказать нужный текст под статью, которая им подходит, как показания против самих себя".
Зиза выступил против вторжения России в Украину
- 16 мая 2022 года Богдан Зиза решил напомнить захватчикам, что Крым – это Украина. Для того чтобы привлечь внимание россиян, активист решил облить здание оккупационной "власти" цветами украинского флага.
- Оккупационные власти идентифицировали художника, изучив изображения с местных камер наблюдений. В тот же день его задержали, а "полиция" распространила видео, где Зиза признал, что акцию провел именно он. К тому же активист заявил, что готов "искупить свою вину непосильным трудом".
- Впоследствии стало известно, что после задержания художник-активист Богдан Зиза исчез. В последний раз его видели на видео, снятом российскими оккупантами. На нем Зиза в разорванной футболке дрожащим голосом "извиняется за свой поступок".
- В январе 2023 года правозащитный проект, созданный в поддержку Богдана Зизы, сообщал, что активист обращается к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его и других политзаключенных России.