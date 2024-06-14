Сбежавший в Испанию активист Яковец распространял антиукраинские нарративы, – военный блогер

В Украине существуют как минимум три группы агентов влияния, которые распространяют антиукраинские нарративы и дискредитируют военнослужащих и процесс мобилизации. В первую очередь это ботофермы и религиозные организации вроде московского патриархата и "Аллат Ра".

Также стоит выделить условных "юристов", которые агитируют за избежание мобилизации вроде харьковского активиста, председателя общественной организации ОО "НОН-СТОП" Кирилла Яковца. Об этом пишет политолог, военнослужащий ВСУ Петр Охотин в своем блоге.

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Он напомнил, что в последнее время в соцсетях активно обсуждается чувствительная тема мобилизации и поиск виновных в том, что украинским мужчинам запретили выезд за границу.

Было неожиданно читать комментарии вроде "границы закрыл не Путин" от людей, которых знаю лично. Думаю, можно констатировать, что есть определенные силы, которые работают на то, чтобы забрасывать выгодные оппонентам "мыслевирусы". Их задача – создать новые дискурсы для разделения общества,

– пишет Петр Охотин.

Он поделил эти силы на условные три группы. Первая, по мнению политолога, это безымянные боты, чья задача – провоцировать новые дискуссии через "неудобные вопросы".

Вторая группа – условные "юристы", которые действуют не по закону, а манипулируют им, причем часто находясь за пределами Украины.

"Из последних новостей – это, например, харьковчанин Кирилл Яковец (ОО "НОН-СТОП"). Он поступил по классике: агитировал за то, что нужно избегать мобилизации, а сейчас вроде уже находится в Испании. В биографиях таких лиц может прослеживаться определенная классическая история, которая проверяется сетевым анализом. Тот же Яковец, как пишут СМИ, был юристом предпринимателя Манукяна. Последнего обвиняют в том, что имел предприятия в т.н. ДНР. Защита клиента сама по себе – дело законное. Но окружение влияет на сознание. Легкий поиск показывает, что Манукян вероятно связан с Арменом Саркисяном, который с ноября 2022 года фигурирует на сайте ГУР как "смотрящий" по набору в российские частные военные компании", – отмечает Петр Охотин.

Третья группа, которую выделил политолог – религиозные движения вроде московского патриархата или синкретические секты, в частности, пророссийская псевдорелигиозная организация "Аллат Ра".

По мнению Петра Охотина, для противодействия попыткам расколоть общество власть должна осуществить несколько шагов.

Во-первых, от государства нужен закон и демонстрация того, что он соблюдается. Что наказываются виновные в превышении своих полномочий. Во-вторых, нации нужны герои и успешные кейсы. Если не будет успешных кейсов с героями – будут появляться "юристы", которые проповедуют из-за границы. В-третьих, нужна эмоция справедливости. Справедливость – индивидуальна. Закон – для всех. Эмоция справедливости вытекает из соблюдения законов и примеров для подражания,

– резюмировал Петр Охотин.

Напомним, СБУ разоблачила на антиукраинской деятельности лидеров псевдорелигиозной тоталитарной секты "Аллат Ра", а ее лидер Игорь Данилов сбежал из Украины в конце прошлого года и скрывается, вероятно, в Словакии.

Также сообщалось, что харьковский активист, председатель ОО "НОН-СТОП" Кирилл Яковец скрывается в Испании, куда смог выехать под предлогом сопровождения отца с инвалидностью. Как сообщали журналисты, отец в тот же день поездом вернулся в Украину, а Яковец поехал в Валенсию, где находится до сих пор. Сейчас против него открыто несколько уголовных дел, в частности, за уклонение от мобилизации и препятствование законной деятельности военнослужащих ВСУ.