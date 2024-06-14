Також варто виділити умовних "юристів", які агітують за уникнення від мобілізації на кшталт харківського активіста, голови громадської організації ГО "НОН-СТОП" Кирила Яковця. Про це пише політолог, військовослужбовець ЗСУ Петро Охотін у своєму блозі.

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Він нагадав, що останнім часом у соцмережах активно обговорюється чутлива тема мобілізації та пошук винних у тому, що українським чоловікам заборонили виїзд за кордон.

Було неочікувано читати коментарі на кшталт "кордони закрив не Путін" від людей, яких знаю особисто. Гадаю, можна констатувати, що є певні сили, які працюють на те, щоб закидати вигідні опонентам "мислевіруси". Їхня задача – створити нові дискурси для поділу суспільства,

– пише Петро Охотін.

Він поділив ці сили на умовні три групи. Перша, на думку політолога, це безіменні боти, чия задача – провокувати нові дискусії через "незручні питання".

Друга група – умовні "юристи", які діють не згідно із законом, а маніпулюють ним, причому часто перебуваючи за межами України.

"З останніх новин – це, наприклад, харків’янин Кирило Яковець (ГО "НОН-СТОП"). Він учинив за класикою: агітував за те, що потрібно уникати мобілізації, а зараз ніби вже перебуває в Іспанії. У біографіях таких осіб може простежуватися певна класична історія, яка перевіряється мережевим аналізом. Той же Яковець, як пишуть ЗМІ, був юристом підприємця Манукяна. Останнього звинувачують у тому, що мав підприємства в т.зв. ДНР. Захист клієнта сама по собі – справа законна. Але оточення впливає на свідомість. Легкий пошук показує, що Манукян ймовірно пов’язаний з Арменом Саркісяном, який з листопада 2022 року фігурує на сайті ГУР як "смотрящій" за набором до російських приватних військових компаній", – зазначає Петро Охотін.

Третя група, яку виділив політолог – релігійні рухи на кшталт московського патріархату або синкретичні секти, зокрема, проросійська псевдорелігійна організація "Аллат Ра".

На думку Петра Охотіна, для протидії намаганням розколоти суспільство влада повинна здійснити кілька кроків.

По-перше, від держави потрібен закон і демонстрація того, що він дотримується. Що караються винні у перевищенні своїх повноважень. По-друге, нації потрібні герої та успішні кейси. Якщо не буде успішних кейсів з героями – будуть з’являтися "юристи", які проповідують з-за кордону. По-третє, потрібна емоція справедливості. Справедливість – індивідуальна. Закон – для всіх. Емоція справедливості випливає з дотримання законів і прикладів для наслідування,

– резюмував Петро Охотін.

Нагадаємо, СБУ викрила на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної тоталітарної секти "Аллат Ра", а її лідер Ігор Данілов втік з України наприкінці минулого року та переховується, ймовірно, у Словаччині.

Також повідомлялося, що харківський активіст, голова ГО "НОН-СТОП" Кирило Яковець переховується в Іспанії, куди зміг виїхати під приводом супроводу батька з інвалідністю. Як повідомляли журналісти, батько того ж дня потягом повернувся до України, а Яковець поїхав до Валенсії, де перебуває й досі. Наразі проти нього відкрито кілька кримінальних справ, зокрема, за ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ЗСУ.