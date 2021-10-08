Активисты пикетировали Верховный Суд: презентовали альтернативный нагрудный знак

8 октября 2021 , 11:25
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Источник:

24 канал

Возле Верховного Суда юристы, правозащитники и активисты организовали акцию. Они пришли, чтобы презентовать нагрудный знак судьи.

Его создали немного альтернативным. В частности, добавили туда элитные автомобили, квартиры и кучу наличных.

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Презентация альтернативного нагрудного знака

Такой знак презентовали для того, чтобы показать, что фактически за годы независимости эти вещи стали атрибутом нечестных на руку судей в Украине.

Кроме того, сегодня, 8 октября, в Верховном Суде состоится пленум, на котором рассмотрят обращение Высшего совета правосудия. Судьи смогут обратиться в Конституционный Суд и признать судебную реформу неконституционной.

Под Верховным Судом состоялась акция / Фото Владислава Соловьева, 24 канал

Уничтожение судебной реформы

Акцию прокомментировал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что пленум – это главный шаг для уничтожения судебной реформы. КСУ уже "убил" наказание за незаконное обогащение и за ложь в декларациях.

Этот Конституционный Суд с удовольствием уничтожит судебную реформу, которая очищает судебную мафию, представителями которой и является КСУ,
– заметил Шабунин.

Он объяснил, что Верховный Суд это делает ради большой пенсии главы ВСУ Валентины Данишевской. Эту пенсию в 150 тысяч гривен в месяц – определяет ВСП.

Отметим! Шабунин заметил, что законных оснований на такую пенсию Данишевская не имеет. Так как у нее не хватает судейского стажа.
Только этот отвратительный ВСП, который реформа должна очистить, ей (Данишевской – 24 канал) назначит эту пенсию. Ради своей жирной пенсии глава Верховного Суда готова уничтожить важнейшую реформу в стране.

Виталий Шабунин

Глава ЦПК

Почему состоялась акция под Верховным Судом

  • В Центре противодействия коррупции уверены, что судебную реформу могут отменить. Именно поэтому участники организации провели акцию под стенами Верховного Суда.
  • Вышли, потому что стало известно, что состоится пленум, где судьи будут рассматривать обращение Высшего совета правосудия. В результате фемида Верховного Суда может дать представление о неконституционности судебной реформы.
  • Это будет означать, как отметили в ЦПК, начало отмены реформы.

Шабунин прокомментировал акцию под Верховным Судом: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк