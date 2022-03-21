Активисты призывают запретить сети российских ОО в Украине: их финансирует агрессор

Несмотря на масштабную войну в Украине продолжают действовать сети пророссийских общественных организаций. Их нужно немедленно закрыть.

Эти организации в последние годы получали прямое финансирование со стороны государства-агрессора, поэтому теперь они угрожают нацбезопасности, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Важно Минюст подаст судебный иск о полном запрете ОПЗЖ и остальных пророссийских партий

Источник финансирования создали по указу Путина

Наибольший риск представляют общественные организации, в годы войны с Россией получавшие финансирование от российского фонда "русский мир". Его создали по указу президента Путина. Более того, фонд является структурным подразделением Службы внешней разведки РФ.

К таким организациям в Украине относятся:

Объединение соотечественников Мирные инициативы-развитие (Мир),

ОО "Русская школа",

Русская национальная община "Русичъ",

фонды "Славянские ценности",

"Академия" и десятки других.

Двойники пророссийских партий

Кроме этого, после решения СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий продолжают легально существовать их одноименные общественные организации. Примерами этого являются ОО ОПЗЖ, Молодежное крыло ОПЗЖ, а также сетевая общественная структура Медведчука "Украинский выбор-право народа".

Кошель предупредил, что эти организации враг может использоваться не только для ведения пропаганды, но и, не исключено, для легитимизации незаконных псевдогосударственных структур.

Кстати – Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "схлопотать" на улице как Шуфрич, – "слуга народа" Кравчук: