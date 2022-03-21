Активисты призывают запретить сети российских ОО в Украине: их финансирует агрессор
Источник:КВУ
Несмотря на масштабную войну в Украине продолжают действовать сети пророссийских общественных организаций. Их нужно немедленно закрыть.
Эти организации в последние годы получали прямое финансирование со стороны государства-агрессора, поэтому теперь они угрожают нацбезопасности, заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Важно Минюст подаст судебный иск о полном запрете ОПЗЖ и остальных пророссийских партий
Источник финансирования создали по указу Путина
Наибольший риск представляют общественные организации, в годы войны с Россией получавшие финансирование от российского фонда "русский мир". Его создали по указу президента Путина. Более того, фонд является структурным подразделением Службы внешней разведки РФ.
К таким организациям в Украине относятся:
- Объединение соотечественников Мирные инициативы-развитие (Мир),
- ОО "Русская школа",
- Русская национальная община "Русичъ",
- фонды "Славянские ценности",
- "Академия" и десятки других.
Двойники пророссийских партий
Кроме этого, после решения СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий продолжают легально существовать их одноименные общественные организации. Примерами этого являются ОО ОПЗЖ, Молодежное крыло ОПЗЖ, а также сетевая общественная структура Медведчука "Украинский выбор-право народа".
Кошель предупредил, что эти организации враг может использоваться не только для ведения пропаганды, но и, не исключено, для легитимизации незаконных псевдогосударственных структур.
Кстати – Из фракции ОПЗЖ выходят, чтобы не "схлопотать" на улице как Шуфрич, – "слуга народа" Кравчук: