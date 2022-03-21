Ці організації останніми роками отримували пряме фінансування з боку держави-агресора, тому тепер вони загрожують нацбезпеці, заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Важливо Мін'юст подасть судовий позов про повну заборону ОПЗЖ і решти проросійських партій

Джерело фінансування створили за указом Путіна

Найбільший ризик становлять громадські організації, які в роки війни з Росією отримували фінансування від російського фонду "русский мир". Його створили за указом президента Путіна. Ба більше, фонд є структурним підрозділом Служби зовнішньої розвідки РФ.

До таких організацій в Україні належать:

  • Об’єднання співвітчизників Мирні ініціативи-розвиток (Мір),
  • ГО "Російська школа",
  • Руська національна громада "Русичъ",
  • фонди "Слов'янські цінності",
  • "Академія" та десятки інших.

Двійники проросійських партій

Окрім цього, після рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, продовжують легально існувати їхні однойменні громадські організації. Прикладами цього є ГО ОПЗЖ, "Молодіжне крило ОПЗЖ, а також мережева громадська структура Медведчука "Український вибір-право народу".

Кошель попередив, що ці організації ворог може використовувати не лише для ведення пропаганди, але й, не виключено, для легітимізації незаконних псевдодержавних структур.

До речі – З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не “вхопити” на вулиці як Шуфрич,– "слуга народу" Кравчук: