Ці організації останніми роками отримували пряме фінансування з боку держави-агресора, тому тепер вони загрожують нацбезпеці, заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Важливо Мін'юст подасть судовий позов про повну заборону ОПЗЖ і решти проросійських партій

Джерело фінансування створили за указом Путіна

Найбільший ризик становлять громадські організації, які в роки війни з Росією отримували фінансування від російського фонду "русский мир". Його створили за указом президента Путіна. Ба більше, фонд є структурним підрозділом Служби зовнішньої розвідки РФ.

До таких організацій в Україні належать:

Об’єднання співвітчизників Мирні ініціативи-розвиток (Мір),

ГО "Російська школа",

Руська національна громада "Русичъ",

фонди "Слов'янські цінності",

"Академія" та десятки інших.

Двійники проросійських партій

Окрім цього, після рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, продовжують легально існувати їхні однойменні громадські організації. Прикладами цього є ГО ОПЗЖ, "Молодіжне крило ОПЗЖ, а також мережева громадська структура Медведчука "Український вибір-право народу".

Кошель попередив, що ці організації ворог може використовувати не лише для ведення пропаганди, але й, не виключено, для легітимізації незаконних псевдодержавних структур.

До речі – З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не “вхопити” на вулиці як Шуфрич,– "слуга народу" Кравчук: