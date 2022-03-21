Ці організації останніми роками отримували пряме фінансування з боку держави-агресора, тому тепер вони загрожують нацбезпеці, заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Важливо Мін'юст подасть судовий позов про повну заборону ОПЗЖ і решти проросійських партій
Джерело фінансування створили за указом Путіна
Найбільший ризик становлять громадські організації, які в роки війни з Росією отримували фінансування від російського фонду "русский мир". Його створили за указом президента Путіна. Ба більше, фонд є структурним підрозділом Служби зовнішньої розвідки РФ.
До таких організацій в Україні належать:
- Об’єднання співвітчизників Мирні ініціативи-розвиток (Мір),
- ГО "Російська школа",
- Руська національна громада "Русичъ",
- фонди "Слов'янські цінності",
- "Академія" та десятки інших.
Двійники проросійських партій
Окрім цього, після рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій, продовжують легально існувати їхні однойменні громадські організації. Прикладами цього є ГО ОПЗЖ, "Молодіжне крило ОПЗЖ, а також мережева громадська структура Медведчука "Український вибір-право народу".
Кошель попередив, що ці організації ворог може використовувати не лише для ведення пропаганди, але й, не виключено, для легітимізації незаконних псевдодержавних структур.
До речі – З фракції ОПЗЖ виходять, щоб не “вхопити” на вулиці як Шуфрич,– "слуга народу" Кравчук: