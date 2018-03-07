Активисты избили чиновника Полтавы, тот дал сдачу: фото и видео

В Полтаве накануне заседания местного горисполкома произошла драка между начальником управления по вопросам обращений граждан Игорем Веригой и активистами.

Заседание планировали начать в 10:00 утра, передает местное интернет-издание "Полтавщина".

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После того, как заседание исполкома перенести – возникла вторая драка — между Веригой и активистом Масюком.

Вызвала конфликт пачка соли и песка, которую активисты занесли внутрь перед заседанием. После этого Верига вынес из зала соль и песок, за ним вышли Сергей Чередниченко и еще несколько человек из "команды Че".

Драка началась в углу коридора. Верига начал звать полицию. Они стояли в течение нескольких минут между сторонами конфликта. На призыв чиновника задержать активистов, которые его избили, стражи порядка не реагировали.

После этого Верига объявил о переносе заседания. Активисты начали кричать, что зал для заседаний нужно заблокировать. После этого возникла вторая драка между Масюком и Веригой. У последнего пошла носом кровь. Позже Масюк отказался писать заявление в полицию.

К слову, в польском городе Вроцлав двое неизвестных напали на украинца в трамвае. Мужчину жестоко избили за его национальность.