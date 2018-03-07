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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Активісти побили чиновника Полтави, той дав здачу: фото та відео

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У Полтаві напередодні засіданням місцевого міськвиконкому сталася бійка між начальником управління з питань звернень громадян Ігорем Веригою та активістами.

Засідання планували розпочати о 10:00 ранку, передає місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

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Після того, як засідання виконкому перенести – виникла друга бійка — між Веригою та активістом Масюком.

Спричинив конфлікт пачка солі та піску, яку перед засіданням занесли активісти. Після цього Верига виніс з зали сіль та пісок, за ним вийшли Сергій Чередніченко та ще кілька осіб з "команди Че".

Бійка почалася в кутку коридору. Верига почав кликати правоохоронців. Вони стояли протягом кількох хвилин між сторонами конфлікту. На заклик чиновника затримали активістів, які його побили, правоохоронці не реагували.

Після цього Верига оголосив про перенесення засідання. Активісти почали кричати, що залу для засідань потрібно заблокувати. Після цього виникла друга бійка між Масюком та Веригою. В останнього пішла носом кров. Пізніше Масюк відмовився писати заяву до поліції.

До слова, у польському місті Вроцлав двоє невідомих напали на українця у трамваї. Чоловіка жорстоко побили через його національність.

Теги: Новини України Новини Полтави Фотоновини Сутички
Джерело: 24 Канал
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