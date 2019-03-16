Активисты "Нацдружин" забросали правоохранителей игрушечными поросятами в Полтаве: фото и видео
В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек.
На Театральной площади в Полтаве состоялся конфликт, сообщает местное издание "Полтавщина".
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По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. Кроме того, группа полтавчан, среди которых представитель "Нацкорпуса", держали в руках плакат со словами "Кандидатов много – мародер один".
Плакат митингующих в Полтаве//Фото: Kolo.news
В издании утверждают, что представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) за хищения в оборонной сфере. Поэтому полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий.
Правоохранители задержали активистов в Полтаве//Фото: "Полтавщина"
В Полтаве активисты забросали правоохранителей игрушечными розовыми поросятами:
К слову, в Киеве тоже проходит акция "Нацкорпуса". Без провокаций не обошлось – по дороге к Администрации Президента митингующие забросали правоохранителей игрушечными розовыми свиньями. Полиция никак не отреагировала на такие действия протестующих.
Смотрите видео как протестующие забросали правоохранителей игрушечными розовыми свиньями в Киеве:
Что известно о "Национальном корпусе"?Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.
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