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      Активісти "Нацдружин" закидали правоохоронців іграшковими поросятами у Полтаві: фото і відео

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      Активісти "Нацдружин" закидали правоохоронців іграшковими поросятами у Полтаві
      Активісти "Нацдружин" закидали правоохоронців іграшковими поросятами у Полтаві / Скріншот з YouTube-відео

      У Полтаві перед початком передвиборного мітингу президента Петра Порошенка затримали близько десятка людей.

      На Театральній площі у Полтаві відбувся конфлікт, повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

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      За словами очевидців, група молодих людей з напівзакритими обличчями почала кидати в бік сцени пляшки. Крім того, група полтавців, серед яких представник "Нацкорпусу", тримали у руках плакат зі словами "Кандидатів багато – мародер один".

      полтава мітинг порошенко
      Плакат мітингувальників у Полтаві//Фото: Kolo.news

      У виданні стверджують, що представники "Національних дружин" кидали в правоохоронців іграшкових поросят з вимогою притягнути до відповідальності колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука) за розкрадання в оборонній сфері. Тож поліція доставила близько 10 осіб до відділення, де з'ясовують мету їхніх дій.

      полтава мітинг протести
      Правоохоронці затримали активістів у Полтаві//Фото: "Полтавщина"

      У Полтаві активісти закидали правоохоронців іграшковими рожевими поросятами:

      До слова, у Києві теж проходить акція "Нацкорпусу". Без провокацій не обійшлося – дорогою до Адміністрації Президента мітингарі закидали правоохоронців іграшковими рожевими свиньми. Поліція ніяк не відреагувала на такі дії протестувальників.

      Дивіться відео як протестувальники закидали правоохоронців іграшковими рожевими свиньми у Києві:

      Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

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      Теги: Петро Порошенко Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Новини політики Національний корпус Поліція Новини Полтави
      Джерело: 24 Канал
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