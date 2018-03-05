Активисты встретили выход Крысина из суда плевками и пинками: фото, видео

Вечером 5 марта, когда подозреваемый в организации убийства журналиста Вячеслава Веремия титушковод Юрий Крысин вышел из здания Дарницкого районного суда Киева, на него напали активисты националистических сообществ. В суде проходило слушание его дела.

В частности, об этом пишет сообщество C14 на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что всю дорогу до остановки общественного транспорта, где Крысин сел в маршрутку, активисты сопровождали его плевками и "словами, на которые он заслуживает".

В этот момент рядом с Крысиным шли два правоохранителя и около 20 полицейских за всем наблюдали, но не вмешивались, передает УНИАН.

По информации СМИ, активисты также бросали снежки в титушковода и несколько раз его ударили, взамен он никак не реагировал.

Добавим, что Крысин не выходил из помещения суда после заседания более часа, а перед его появлением на улице один из координаторов активистов попросил всех не бросать в Крысина снежки и не бить его, чтобы у него не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.

Националисты избили Крысина возле Дарницкого райсуда: видео

Фото: "Украинская правда", С14

Напомним, 26 февраля в детское отделение Института сердца пришли активисты и участники АТО, чтобы посетить Крысина. В частности, они принесли ему яд и облили зеленкой. Кроме того, 4 марта активисты посетили его дом.

Что известно об убийстве Еремея? Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Тогда он вместе с коллегой возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.



Кто такой Юрий Крысин? Его считают главным ответственным за убийство журналиста, поскольку Крысин в суде признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.