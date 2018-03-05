14:14
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Активисты встретили выход Крысина из суда плевками и пинками: фото, видео

660 Читати новину українською

Вечером 5 марта, когда подозреваемый в организации убийства журналиста Вячеслава Веремия титушковод Юрий Крысин вышел из здания Дарницкого районного суда Киева, на него напали активисты националистических сообществ. В суде проходило слушание его дела.

В частности, об этом пишет сообщество C14 на своей странице в Facebook.

Читайте также: Как руководитель "Института сердца" Борис Тодуров прятал титушки-убийцу

Отмечается, что всю дорогу до остановки общественного транспорта, где Крысин сел в маршрутку, активисты сопровождали его плевками и "словами, на которые он заслуживает".

В этот момент рядом с Крысиным шли два правоохранителя и около 20 полицейских за всем наблюдали, но не вмешивались, передает УНИАН.

По информации СМИ, активисты также бросали снежки в титушковода и несколько раз его ударили, взамен он никак не реагировал.

Добавим, что Крысин не выходил из помещения суда после заседания более часа, а перед его появлением на улице один из координаторов активистов попросил всех не бросать в Крысина снежки и не бить его, чтобы у него не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.

Националисты избили Крысина возле Дарницкого райсуда: видео

Фото: "Украинская правда", С14

Напомним, 26 февраля в детское отделение Института сердца пришли активисты и участники АТО, чтобы посетить Крысина. В частности, они принесли ему яд и облили зеленкой. Кроме того, 4 марта активисты посетили его дом.

Что известно об убийстве Еремея? Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Тогда он вместе с коллегой возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках. Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.

Кто такой Юрий Крысин? Его считают главным ответственным за убийство журналиста, поскольку Крысин в суде признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.

Теги: Новости Украины Фотоновости Судьи Новости Киева Титушки Евромайдан
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 146
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
312
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1601
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
530
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1266
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук