Враг держит в напряжении: Братчук сообщил, почему после перерыва российский флот снова активизировался

В акватории Черного моря наблюдается активность вражеского флота. Накануне враг взял непродолжительную техническую паузу.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, возможны ракетные атаки.

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Состояние русского флота

Сергей Братчук подчеркнул, что по состоянию на утро можно говорить о группировке Черноморского флота, которая составляет 11 кораблей. Оно неизменно за эти несколько дней, но только количество ракетоносителей увеличивается

"Вчера их было 3. Это были надводные корабли. Сегодня добавилась еще одна подводная лодка. И, возможно, с залп-калибрами – это 28 крылатых ракет", – пояснил он.

По его словам, возможность ракетных атак остается на высоком уровне. Тем более что враг всегда комбинирует нападение с моря и нападение с воздуха. Иногда теперь и использует дроны-камикадзе.

Враг держит в напряжении и Силы обороны,

– подчеркнул он.

Однако есть то, что играет на руку украинской стороне.

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Почему россияне взяли перерыв

Сергей Братчук рассказал, что сейчас море штормит.

"Но это не уменьшает, к сожалению, количество ракетоносителей российского флота в акватории Черного моря", – объяснил он.

По его словам, скорее всего, россияне просто взяли себе технологический перерыв.

Когда враг отходит к своим пунктам базирования, к временно оккупированному Севастополю, например, и будет пополнять боекомплект, - подчеркнул он.

Так что такая ситуация наблюдается и сейчас.

Какие еще возможны угрозы

Представитель Одесской областной военной администрации пояснил, что в отношении Приднестровья, то на сегодняшний день никаких потуг со стороны российского оккупационного корпуса нет.

"Конечно, может быть подготовка диверсионно-разведывательных групп", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, этот участок государственной границы очень надежно прикрыт и общественно-политическая ситуация полностью под контролем.

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