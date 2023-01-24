Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, можливі ракетні атаки.

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Стан російського флоту

Сергій Братчук наголосив, що станом на ранок, можна говорити про угруповання Чорноморського флоту, яке складає 11 кораблів. Воно незмінне за ці кілька днів, але лише кількість ракетоносіїв збільшується

"Учора їх було 3. Це були надводні кораблі. Сьогодні додався ще один підводний човен. І, можливо, із залп-калібрами – це 28 крилатих ракет", – пояснив він.

За його словами, ймовірність ракетних атак залишається на високому рівні. Тим більше, що ворог завжди комбінує напад з моря і напад з повітря. Інколи тепер і використовує дрони-камікадзе.

Ворог тримає у напрузі й Сили оборони,

– підкреслив він.

Проте, є те, що грає на руку українській стороні.

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Чому росіяни взяли перерву

Сергій Братчук розказав, що наразі море штормить.

"Але це не зменшує, на жаль, кількість ракетоносіїв російського флоту в акваторії Чорного моря", – пояснив він.

За його словами, скоріше за все росіяни просто взяли собі технологічну перерву.

Коли ворог відходить до своїх пунктів базування, до тимчасово окупованого Севастополя, наприклад, і буде поповнювати боєкомплект, – наголосив він.

Тож така ситуація спостерігається і нині.

Які ще ймовірні загрози

Речник Одеської обласної військової адміністрації пояснив, що щодо Придністров’я, то на сьогодні жодних потуг з боку російського окупаційного корпусу немає.

"Звичайно, може бути підготовка диверсійно-розвідувальних груп", – наголосив він.

Проте, за його словами, ця ділянка державного кордону дуже надійно прикрита і суспільно-політична ситуація повністю під контролем.

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