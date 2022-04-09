Активная фаза войны будет еще 1 – 2 месяца, – военный аналитик

Война в Украине длится более 8 лет. Даже если стороны сейчас подпишут договор, это будет только передышка.

Украине нужно подготовиться, что война – надолго. Об этом в эфире 24 канала сказал военный аналитик Игаль Левин.

Обратите внимание Война бы закончилась за 24 часа, – Фейгин о мощном оружии, которое нужно Украине

Преступления России не забудут через месяц

По его словам, есть много сценариев развития событий, в частности, устранение Владимира Путина и приход к власти еще более кровожадного человека, который через 20 – 30 лет попытается сделать реванш.

Сказать, что месяц, потом все подписывают листочки и все мирно, такого быть не может в том масштабе, который Россия закрутила. То, что делает Россия, не забывается, не проходит. Их (вопросы – 24 канал) не закрывают в течение месяца. Эти вопросы – на десятилетие, если не на столетие вперед. Игаль Левин Военный аналитик

Через несколько месяцев Россия попадет в тупик

Эксперт объяснил, что через несколько месяцев Россия попадет в тупик. Тогда будут возможны такие сценарии как убийство Путина, капитуляция, договор или ядерное оружие.

"Активная фаза кровавой жестокой войны будет происходить примерно месяц – два. Дальше у нас начинаются разные варианты развития событий", – подчеркнул Левин.

Военный эксперт об активной фазе войны: смотрите видео