Україні треба підготуватися, що війна – надовго. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий аналітик Ігаль Левін.

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Злочини Росії не забудуть за місяць

За його словами, є багато сценаріїв розвитку подій, зокрема усунення Володимира Путіна і прихід до влади ще кровожерливішої людини, яка через 20 – 30 років спробує зробити реванш.

Сказати, що місяць, потім всі підписують листочки і все мирно, такого бути не може в тому масштабі, який Росія закрутила. Те, що робить Росія, не забувається, не минає. Їх (питання – 24 канал) не закривають упродовж місяця. Ці питання – на десятиліття, якщо не на століття вперед. Iгаль Левін Військовий аналітик

Через кілька місяців Росія потрапить у глухий кут

Експерт пояснив, що через кілька місяців Росія потрапить у глухий кут. Тоді будуть ймовірні такі сценарії як вбивство Путіна, капітуляція, договір чи ядерна зброя.

"Активна фаза кровавої жорстокої війни відбуватиметься приблизно місяць – два. Далі у нас починаються різні варіанти розвитку подій", – наголосив Левін.

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