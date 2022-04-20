Активная фаза закончится через 2 – 3 недели, но ракетами будут бить до конца войны, – Арестович

Оккупанты сейчас масштабно наступают на восточных регионах Украины. По мнению Алексея Арестовича, активная фаза закончится через 2 – 3 недели, но ракеты Россия будет выпускать по Украине до последнего дня войны.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 канала.

К теме Преимущество России осталось только в воздухе, – Фейгин

По его словам, бить ракетами – это не активная фаза войны. Он отмечает, что на земле может вообще ничего не происходить, а ракеты еще будут лететь.

Советник главы ОП объясняет, что активная фаза – это когда наступают российские военные на земле. К примеру, как сейчас они пытаются наступать на Востоке Украины, пытаются взять Мариуполь и Изюм.

Вот активная фаза, когда их войска наступают с попыткой захватить целые наши районы. Вот она закончится в течение следующих 2 – 3 недель, потому что у оккупантов уже просто не будет сил,

– считает Арестович.

Однако, по его мнению, бить ракетами оккупанты еще будут.

"Может вообще не быть ни одного выстрела на земле, а они будут пытаться "достреливать" нас, нанося поражение по промышленности и инфраструктуре. Это, к сожалению, они будут делать до последнего дня войны", – сказал советник главы ОП.

К слову, российские войска перешли на финальный этап наступления, а активность в авиации за несколько суток выросла более чем в 1,5 раза. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем: