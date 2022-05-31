Активность возле Змеиного, ракетная угроза, вражеские мины на берегу - ВСУ о ситуации в Одесской области

Россияне направили на Остров змеиный несколько боевых судов. А из-за сильного шторма из моря на побережье Одесщины начало выбрасывать вражеские мины.

Теперь это очередная вещь, представляющая опасность мирному населению. Однако и до этого была угроза рэкетных ударов с моря, которая сохраняется с самого начала вторжения. Детальнее о ситуации области рассказало оперативное командование "Юг" в своем своде за сутки 30 мая.

Заметьте Враг на Юге вертолетами, "Пионами" и "Ураганами" пытался атаковать тылы и позиции ВСУ

Как действует флот противника

К временно захваченному Змеиному направили десантный катер "Дюгонь" и 2 десантных скоростных катера "Раптор". Переход они начали осуществлять с целью обеспечения находящихся там подразделений россиян.

В то же время надводные корабли России осторожно удерживают дистанцию от материковой Украины. Это обусловлено тем, что они опасаются ракетного поражения.

Ситуация на фронте остается напряженной

На юге Украины бои тоже не прекращаются ни на день. Россияне продолжают обстрелы позиций ВСУ. В командовании отметили, что там враг не имеет успеха в продвижении, поэтому наносит удары по авиации и артиллерии.

Подробнее о ситуации на Юге 30 мая: смотрите видео

Мины вовремя обнаруживают

Морские мины выносится на берег довольно часто. Ведь россияне выбросили его в море сразу несколько сотен. К счастью, их обычно замечают скорее, чем это причиняет вред.

Вовремя обнаруженную и обезвреженную, сегодня (30 мая – 24 канал) успели выловить и увезти в безопасное место для контролируемого подрыва специалисты подрывной команды. А могла бы случиться трагедия,

– отметили в командовании.

Также призвали не пренебрегать воздушными тревогами. Важно в этом году воздержаться от пляжного отдыха на Юге. Ведь во многих местах силы обороны приняли меры по недопущению высадки десанта.

Сколько мин в общем есть в море

По состоянию на 17 марта враг спустил на воду от 400 до 600 противокорабельных мин. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, вопрос разминирования акватории Черного моря встанет уже после нашей победы и будет очень важен. Возможно, для этого даже потребуется привлечение наших зарубежных партнеров. И я уже вижу, что они такую готовность выражают", - подчеркнул спикер ОВА.

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