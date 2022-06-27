Активные действия на поле боя будут до конца года, – в ГУР объяснили, от чего будет зависеть ситуация
Россияне продолжают активные наступательные действия на Востоке и попытки удержать свои позиции на Юге. Наши воины держат оборону и делают все для того, чтобы сломать все планы врага.
Российские оккупанты, несмотря на большие потери, продолжают активные наступательные действия и обстрелы мирных украинских городов. Враг не собирается останавливать боевые действия и хочет во что бы то ни стало выполнить хотя бы тактические задачи, которые он поставил перед собой в войне против Украины.
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Боевые действия продлятся еще долго
Как сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, добиться своей стратегической цели российским оккупантам не удалось. Она остается неизменной – это полная оккупация Украины и ликвидация нашей государственности. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
Согласно нашим прогнозам, и мы это видим по характеру боевых действий, наиболее активные боевые действия продлятся до конца года. Все будет зависеть от нашего сопротивления, успешности кафиров и количества оружия, которое нам оказывают наши партнеры,
– сказал Скибицкий.
Он добавил, что нашим воинам для сбивания наступательного темпа врага нужно разнообразное вооружение. В частности, речь идет о танках, артиллерийских системах и системах реактивного залпового огня.
По словам Скибицкого, все активные боевые действия сохранят свой потенциал как минимум до осени. Что касается тактических целей врага, они хорошо известны: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, создание плацдарма для дальнейшего наступления на Украину. Эту же цель враг преследует и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Война России с Украиной: коротко о последних новостях
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