Активные действия на поле боя будут до конца года, – в ГУР объяснили, от чего будет зависеть ситуация

Россияне продолжают активные наступательные действия на Востоке и попытки удержать свои позиции на Юге. Наши воины держат оборону и делают все для того, чтобы сломать все планы врага.

Российские оккупанты, несмотря на большие потери, продолжают активные наступательные действия и обстрелы мирных украинских городов. Враг не собирается останавливать боевые действия и хочет во что бы то ни стало выполнить хотя бы тактические задачи, которые он поставил перед собой в войне против Украины.

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Боевые действия продлятся еще долго

Как сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, добиться своей стратегической цели российским оккупантам не удалось. Она остается неизменной – это полная оккупация Украины и ликвидация нашей государственности. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Согласно нашим прогнозам, и мы это видим по характеру боевых действий, наиболее активные боевые действия продлятся до конца года. Все будет зависеть от нашего сопротивления, успешности кафиров и количества оружия, которое нам оказывают наши партнеры,

– сказал Скибицкий.

Он добавил, что нашим воинам для сбивания наступательного темпа врага нужно разнообразное вооружение. В частности, речь идет о танках, артиллерийских системах и системах реактивного залпового огня.

По словам Скибицкого, все активные боевые действия сохранят свой потенциал как минимум до осени. Что касается тактических целей врага, они хорошо известны: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, создание плацдарма для дальнейшего наступления на Украину. Эту же цель враг преследует и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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Российские кафиры осуществили обстрел Кременчуга. Снаряды врага попали в людное место, много погибших и пострадавших. Сами же кафиры хотят сфальсифицировать удар по ТРЦ в Кременчуге и говорят, что нанесли удар по заводу.

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