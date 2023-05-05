Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Известно, что речь идет о 230 объектах недвижимости на общую сумму более 10,5 миллиарда гривен.

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Новинский перерегистрировал эти активы на иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях. Он хотел, что эти объекты не подверглись санкциям.

На все могут пойти годы

Как отметил Юрчишин, сейчас идет процесс ареста. Впоследствии обязательно будут судебные тяжбы. Очень вероятно, что суды запретят продавать эти активы до финального решения. Поэтому могут уйти годы, пока государство все продаст.

На это уйдут годы. К сожалению, это реальность. У нас есть механизмы, предусматривающие достаточно оперативное изъятие активов, имеющихся у подсанкционных лиц, для нужд нацбезопасности и обороны. Но есть определенные ограничения,

– отметил Юрчишин.

Пока неизвестно, есть ли у Новинского какое-то другое гражданство, кроме украинского. Хотя слухи были разные. Поэтому сейчас ему могут инкриминировать только поддержку терроризма.

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В других государствах, как, например, в Великобритании и США, есть криминализация за избежание санкций. Там гораздо легче изымать объекты у таких лиц.

Когда Новинский попал под санкции, то начал выводить активы через третьих лиц из-под санкций. Менять структуру собственности, перекидывать на кого-то. Говорить, что это не его. А третьи лица судились бы, что имущество арестовали случайно. Если бы это произошло в Британии, то было бы основанием уголовного производства против Новинского. И как следствие можно было б сразу забрать актив в бюджет, продать – и все. На это пойдут месяцы, но не годы,

– заметил Юрчишин.

В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, позволяющий ввести такой механизм. Однако пока он просто находится в соответствующем комитете.

Юрчишин убежден, что государство должно четко и оперативно разбираться с разными коллаборантами и любителями "русского мира". В них нужно максимально быстро изымать активы и сразу извлекать пользу для государства. Ведь отложенная справедливость в этом случае не слишком работает.

Арест активов Новинского: коротко