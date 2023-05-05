Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Відомо, що йдеться про 230 об'єктів нерухомості на загальну суму в понад 10,5 мільярдів гривень.

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Новинський перереєстрував ці активи на іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Він хотів, що ці об'єкти не потрапили під санкції.

На все можуть піти роки

Як наголосив Юрчишин, зараз триває процес арешту. Згодом обов'язково будуть судові позови. Дуже ймовірно, що суди заборонять продавати ці активи до фінального рішення. Тому можуть піти роки, поки держава усе продасть.

На це будуть потрібні роки. На жаль, це реальність. В нас є механізми, які передбачають досить оперативне вилучення активів, які є у підсанкційних осіб, для потреб нацбезпеки та оборони. Але є певні обмеження,

– зазначив Юрчишин.

Наразі невідомо, чи в Новинського є якесь інше громадянство, окрім українського. Хоч чутки були різні. Тому наразі йому можуть інкримінувати лише підтримку тероризму.

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В інших державах, як до прикладу у Великій Британії та США, є криміналізація за уникнення санкцій. Там значно легше вилучати об'єкти в таких осіб.

Коли Новинський потрапив під санкції, то почав виводити активи через третіх осіб з-під санкцій. Міняти структуру власності, перекидати на когось. Казати, що це не його. А треті особи мали б позиватися, що майно заарештували випадково. Якби це сталося в Британії, то було б підставою кримінального провадження проти Новинського. І як наслідок – одразу забрати актив в бюджет, продати – і все. На це підуть місяці, але не роки,

– зауважив Юрчишин.

У парламенті зареєстрований відповідний законопроєкт, який дозволить запровадити такий механізм. Однак поки що він просто лежить у відповідному комітеті.

Юрчишин переконаний, що держава має чітко та оперативно розбиратися з різними колаборантами та любителями "руского міра". У них потрібно максимально швидко вилучати активи і одразу отримувати користь для держави. Адже відкладена справедливість у цьому випадку не надто працює.

Арешт активів Новинського: коротко