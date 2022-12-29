Россияне атаковали "Шахидами" Харьков, а в Запорожье ВСУ попали в командный пункт оккупантов

Вооруженные Силы Украины героически освобождают и защищают наши земли от оккупанта. Уже 309 сутки идет война, начатая Россией против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 29 декабря. Подробнее читайте в материале 24 канала.

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Оккупанты били по энергетической инфраструктуре Харькова "Шахидами"

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли Украине 30 авиационных и 7 ракетных ударов. Они цинично ударили по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и Харькову.

Кроме того, более 70 раз стреляли из реактивных систем залпового огня. Оккупанты снова пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Поэтому пострадали критические объекты Харькова, где враги использовали для поражения 13 иранских БПЛА Shahed-136. В то же время Силы обороны Украины сбили 11 из этих дронов.

Что происходит на фронте

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики продолжают наступать. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться и улучшить свое положение на Лиманском направлении.

Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах таких населенных пунктов:

Стельмаховка,

Андреевка,

Площадка,

Краснопоповка,

Белогоровка,

Соледар,

Бахмутское,

Подгородное,

Бахмут,

Клищеевка,

Курдюмовка,

Авдеевка,

Красногорьевка,

Марьинка,

Победа.

Подробнее о ситуации на разных направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – все спокойно, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерией оккупанты обстреляли Гремячку и Липовку Черниговской области; Зноб-Трубчевскую, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилья Сумской области, а также Красную Зорю, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старицу, Тернову, Новомлынск и Двухлетнюю Харьковскую область.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес удары по районам более 20 населенных пунктов. Бил по Синьковке, Ольшаной, Купянске, Кисловцах и Крахмальном Харьковской области. А также по Стельмаховце, Площанке, Краснопоповке и Диброве – Луганской области, а также по Ямполовке Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более 25 населённых пунктов. В частности, Спорное, Белогоровку, Соледар, Григорьевку, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь противника попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении били возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враги нанесли удары по районам более 25 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области, а также Республиканец, Казацкое и Львовое на Херсонщине. Вновь пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан.

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ВСУ бьют по оккупантам и наносят им большие потери

В Генштабе сообщили, что 27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области украинские защитники мощно ударили по оккупантам.

Их потери тогда составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и близко 230 военнослужащих ранеными. По поводу погибших пока уточняют информацию.

В то же время украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по позициям врага и 4 удара по месту размещения его зенитно-ракетных комплексов. А ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли разрушения 5 пунктам управления оккупантов, 3 районам дислокации их войск, а также составу боеприпасов.