"Вторая армия мира" сократилась еще почти на 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 марта

Российская армия несет колоссальные потери на войне в Украине. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 590 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 156 120 захватчиков.

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Потери врага в технике

танков – 3441 (+5),

боевых бронированных машин – 6736 (+13),

артиллерийских систем – 2465 (+2),

РСЗО – 488,

средств ПВО – 254 (+1),

самолетов / aircraft – 303,

вертолетов / helicopters – 289,

БпЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 2098,

крылатых ракет – 873,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5331 (+1),

специальной техники – 237 (+1).

Какая ситуация на фронте

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ отбили более 110 атак врага. Противник продолжает нарушать международное гуманитарное право, пытаясь нанести ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Враг обстреливает населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Бахмутском направлении вражеские атаки продолжаются, но наши защитники успешно отбивают их. Обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.