В Министерстве окружающей среды Египта заявили, что нападение произошло за пределами зоны, которая определена для плавания вблизи пристаней в северной части Марса-Алама. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия нападения акулы

От нападения акулы один турист погиб, другой получил ранения. В министерстве отмечают, что выплывать из пристаней запрещено, а с понедельника, 30 декабря, причалы закроют на два дня.

Ранее в Египте случались похожие случаи. В прошлом году в курортном городе Хургада от нападения акулы погиб российский турист. По данным российских СМИ, мужчина плавал в море вместе с девушкой, однако, ей удалось спастись.

В этом же году в Новой Каледонии акула напала на туриста из Австралии. Она откусила мужчине конечности прямо на глазах у отдыхающих.