Акула выпрыгнула из воды и откусила пятку отдыхающему, который катался на параплане: видео 18+

У берегов Иордании в Красном море едва не произошла настоящая трагедия. Во время катания на парашюте на одного из отдыхающих напала акула.

Мужчина решил вместе с товарищем полетать над водой на параплане. Они слишком низко опустились к морю, а из него выпрыгнула акула.

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Хищник схватил 37-летнего жителя Иордании за ногу и откусил ему пятку. К счастью, животному не удалось затащить отдыхающего под воду.

Пострадавшего сразу госпитализировали и прооперировали. В результате нападения у мужчины также были сломаны несколько костей, порваны сухожилия и мышцы.

В Красном море акула напала на мужчину: видео 18+

В Международном дайв-центре Акабы утверждают, что нападения акул в Акабском заливе – редкость.