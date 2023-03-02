Врач советского происхождения Наталья Тьебо (Кондратьева) загадочно скончалась в Швейцарии 24 февраля. Ранее она возглавляла медбригаду, которая принимала роды у гимнастки Алины Кабаевой не менее двух раз.

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Загадочная смерть акушерки Кабаевой

За несколько дней до смерти Тьебо российское СМИ опубликовало материал о ее роли в рождении тайных детей Путина. Менее чем за две недели до этого женщина заняла должность главы швейцарской компании в сфере акушерства и гинекологии JERINA MEDICAL SA.

В сообщении о смерти, опубликованном ее партнером Джорджио Грандини в местных СМИ речь не идет о ее роли в рождении детей Путина. Причина смерти тоже не указана. Известно, что акушерка находилась на попечении онкологов и была кремирована на следующий день после смерти.

Тьебо умерла в Швейцарии / твиттер kromark

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Что известно о Наталье Тьебо (Кондратьевой)

В феврале 2023-го издание "Проект" опубликовало материал, в котором назвало 63-летнюю Наталью Тьебо акушеркой, сопровождавшей любовницу российского диктатора Алину Кабаеву при рождении его детей по меньшей мере дважды.

Кстати, Путин держит в тайне связи с Кабаевой и их общих детей, однако СМИ сообщали, что в 2019-м бывшая спортсменка родила близнецов. В мае того же года с двумя другими швейцарскими медиками (Петра Екатерина Мария Донати-Женет и медсестра Стелла Гизел) Тьебо находилась в Москве. Этот визит по времени совпадал родами.

Все трое медиков работали в элитной клинике в Лугано, где, как сообщалось, в 2015 году Кабаева родила еще одного ребенка.

Сама Тьебо долгое время жила в Швейцарии. Тем временем в соцсетях медик намекала на личные связи с Путиным. В частности, в 2020 году она писала: "Он один – единственный Отец на всю Россию-матушку! Спасибо, что не забыл меня".

Обратите внимание! Путин купил Кабаевой самую большую квартиру России. Речь идет о двухэтажном пентхаусе в Сочи – в ЖК "Королевский парк". Его площадь составляет 2,6 тысяч метров. Квартира имеет бассейн, кинотеатр и даже площадку для вертолетов.