Лікар радянського походження Наталія Тьєбо (Кондратьєва) загадково померла в Швейцарії 24 лютого. Раніше вона очолювала медбригаду, яка приймала пологи у гімнастки Аліни Кабаєвої щонайменше два рази.

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Загадкова смерть акушерки Кабаєвої

За кілька днів до смерті Тьєбо російське ЗМІ опублікувало матеріал про її роль у народженні таємних дітей Путіна. Менш ніж за два тижні до цього жінка обійняла посаду очільниці швейцарської компанії в сфері акушерства і гінекології JERINA MEDICAL SA.

У повідомленні про смерть, опублікованому її партнером Джорджіо Грандіні в місцевих ЗМІ не йдеться про її роль у народженні дітей Путіна. Причина смерті також не зазначена. Відомо, що акушерка перебувала під опікою онкологів і була кремована на наступний день після смерті.

Тьєбо померла в Швейцарії / твітер kromark

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Що відомо про Наталію Тьєбо (Кондратьєву)

У лютому 2023-го видання "Проект" опублікувало матеріал, в якому назвало 63-річну Наталію Тьєбо акушеркою, що супроводжувала коханку російського диктатора Аліну Кабаєву при народженні його дітей щонайменше двічі.

До речі, Путін тримає в таємниці зв'язки з Кабаєвою і їхніх спільних дітей, однак, ЗМІ повідомляли, що в 2019-му колишня спортсменка народила близнюків. У травні того ж року з двома іншими швейцарськими медиками (Петра Катерина Марія Донаті-Женет і медсестра Стелла Гізелу) Тьєбо перебувала в Москві. Цей візит за часом збігався пологами.

Всі троє медиків працювали в елітній клініці в Лугано, де, як повідомлялося, в 2015 році Кабаєва народила ще одну дитину.

Сама Тьєбо довгий час жила в Швейцарії. Тим часом соцмережах медик натякала на особисті зв'язки з Путіним. Зокрема, у 2020 році вона писала: "Він один – єдиний Батько на всю Росію-матінку! Дякую, що не забув мене".

Зверніть увагу! Путін купив Кабаєвій найбільшу квартиру Росії. Йдеться двоповерховий пентхаус у Сочі – у ЖК "Королівський парк". Його площа становить 2,6 тисячі метрів. Квартира має басейн, кінотеатр та навіть майданчик для гелікоптерів.