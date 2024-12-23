В России уничтожен склад с деталями для "Шахедов": где на карте экономическая зона "Алабуга"

Ночью 23 декабря в России внезапно вспыхнул большой склад с деталями к ударным дронам "Шахед". Сумма убытков для оккупантов достигает не менее 16 миллионов долларов.

Украинские дроны достигли экономической зоны "Алабуга", расположенной в Республике Татарстан. Где она расположена на карте, показывает 24 Канал.

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Что известно о "Алабуге" и где она расположена

Так, в ГУР рассказали, что на территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к "Шазедам", которые агрессор применяет для ударов по Украине.

В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Шахедов" – все сгорело,

– указывает разведка.

Важно, что "Алабуга" - это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. Это самая большая подобная зона на территории России. По состоянию на 2019 год она приносила оккупантам 59% общей выручки всех особых экономических зон.

Расстояние от "Алабуги" до ближайшей точки российско-украинской границы составляет почти 1200 километров.

Где расположена экономическая зона "Алабуга": смотрите на карте

Заметим, беспилотники ГУР уже атаковали "Алабугу" в апреле 2024 года. Тогда целью стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед". Тогда сообщалось, что есть значительные разрушения производственных мощностей.