Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что детей действительно стоит обучать военному делу, а впоследствии к нему привлекать. Но это возможно только для совершеннолетних.

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Почему Россия привлекает детей на военные заводы?

Относительно прикрытия детьми военных целей – это абсолютно ненормальная практика, которая является преступлением. Однако, для россиян это обычное дело. Более того, если бы они могли, то привлекали бы к производству беременных женщин, пожилых людей.

Дети составляют дроны, которые потом летят убивать наших детей в гражданских городах. Это абсолютно мерзкая история. Россияне поняли, что мы долетаем, что можем ударить,

– подчеркнул майор ВСУ.

Украина уже наносила удары по Алабуге, поэтому очевидно, что мы можем сделать это снова. Россияне решили действовать на опережение и загнали детей на эти предприятия, ведь понимают, что украинские военные не воюют с детьми и гражданскими.

Привлечение детей на военные предприятия – это важный кейс для мира, но также его используют пропагандисты. Если бы украинцы ударили по Алабуге, то россияне могли бы подать это как якобы убийство детей, чтобы разжечь еще больше ненависти к Украине.

Кроме того, они хотят показать, что могут дальше продолжать атаки, бить по гражданским, по мирным городам. Это делают, чтобы разгонять панику внутри Украины,

– добавил Андрей Ткачук.

Этот факт только подтверждает истинные мотивы россиян и их нежелание идти на любые переговоры. Кремль хочет только полного захвата Украины и не отказывается от этой цели.

Более того, не надо забывать, что принудительное привлечение детей и использование их труда является преступлением. На этот факт должно обратить внимание мировое сообщество.

К слову, экономическая зона "Алабуга" расположена в Татарстане, что более чем в 1000 километрах от Украины. Она приносит россиянам больше всего выручки, если сравнивать с другими особыми экономическими зонами страны-агрессора. Именно на заводе в Алабуге россияне собирают аналоги "Шахедов"– "Герани".