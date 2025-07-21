Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що дітей справді варто навчати військової справи, а згодом до неї залучати. Але це можливо тільки для повнолітніх.

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Чому Росія залучає дітей на військові заводи?

Щодо прикривання дітьми військових цілей – це абсолютно ненормальна практика, яка є злочином. Однак, для росіян це звична справа. Ба більше, якби вони могли, то залучали б до виробництва вагітних жінок, літніх людей.

Діти складають дрони, які потім летять вбивати наших дітей в цивільних містах. Це абсолютно мерзотна історія. Росіяни зрозуміли, що ми долітаємо та можемо вдарити,

– наголосив майор ЗСУ.

Україна вже завдавала ударів по Алабузі, тому очевидно, що ми можемо зробити це знову. Росіяни вирішили діяти на випередження і загнали дітей на ці підприємства, адже розуміють, що українські військові не воюють з дітьми та цивільними.

Залучення дітей на військові підприємства – це важливий кейс для світу, але також його використають пропагандисти. Якби українці вдарили по Алабузі, то росіяни могли б подати це як нібито вбивство дітей, щоб розпалити ще більше ненависті до України.

Крім того, вони хочуть показати, що можуть далі продовжувати атаки, бити по цивільних, по мирних містах. Це роблять, щоб розганяти паніку всередині України,

– додав Андрій Ткачук.

Цей факт тільки підтверджує справжні мотиви росіян і їхнє небажання йти на будь-які переговори. Кремль хоче тільки повного захоплення України й не відмовляється від цієї цілі.

Ба більше, не треба забувати, що примусове залучення дітей та використання їхньої праці є злочином. На цей факт має звернути увагу світова спільнота.

До слова, економічна зона "Алабуга" розташована у Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України. Вона приносить росіянам найбільше виторгу, якщо порівнювати з іншими особливими економічними зонами країни-агресорки. Саме на заводі в Алабузі росіяни збирають аналоги "Шахедів"– "Герані".