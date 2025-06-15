Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків OSINT-группи Dnipro OSINT.

Дивіться також Понад 1000 кілометрів від України: де в Татарстані розташована економічна зона "Алабуга"

Що відомо про удар по ОЕЗ "Алабуга"

За даними аналітиків, особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані атакував український БпЛА А-22 "Летюча лисиця" з підвішеними авіабомбами ФАБ.

Дрон летів з північно-західного боку, про це свідчать кадри з заводу інженерного обладнання. Наближаючись до головних цехів політеху "Алабуга", він здійснив скидання авіабомби,

– вказали там.

Приблизна траєкторія польоту БпЛА: дивіться відео

OSINT-група припускає, що ціллю навчальний корпус, але через недосконалість безпілотника, авіабомба впала поруч, на парковку працівників заводу. У результаті загинула 1 людина, ще 14 працівників поранено.

"Ким вони були – можна поки що тільки здогадуватися, можливо звичайні вантажники, а може й важливі фахівці", – додали аналітики.

Місце влучання українського БпЛА / фото з відкритих джерел

Зауважимо, що в Єлабузі розташований завод з виробництва "Шахедів". Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування та запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній і цивільній інфраструктурі.