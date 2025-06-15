Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків OSINT-группи Dnipro OSINT.
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Що відомо про удар по ОЕЗ "Алабуга"
За даними аналітиків, особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані атакував український БпЛА А-22 "Летюча лисиця" з підвішеними авіабомбами ФАБ.
Дрон летів з північно-західного боку, про це свідчать кадри з заводу інженерного обладнання. Наближаючись до головних цехів політеху "Алабуга", він здійснив скидання авіабомби,
– вказали там.
Приблизна траєкторія польоту БпЛА: дивіться відео
OSINT-група припускає, що ціллю навчальний корпус, але через недосконалість безпілотника, авіабомба впала поруч, на парковку працівників заводу. У результаті загинула 1 людина, ще 14 працівників поранено.
"Ким вони були – можна поки що тільки здогадуватися, можливо звичайні вантажники, а може й важливі фахівці", – додали аналітики.
Місце влучання українського БпЛА / фото з відкритих джерел
Зауважимо, що в Єлабузі розташований завод з виробництва "Шахедів". Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування та запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній і цивільній інфраструктурі.