Уже всех "победил": главный вояка Кадырова опозорился ложью о войне

Об армии главы Чечни Рамзана Кадырова уже ходят легенды, а масла в огонь добавляют сами чеченские бойцы. Так главный "тик-ток вояка" Апты Алаудинов в очередной раз отличился абсурдным заявлением.

Военный преступник рассказал кремлевским пропагандистам о мнимых успехах оккупантов на поле боя. Он взялся убеждать, что победа якобы уже наступила, передает 24 Канал.

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Что сказал Алаудинов

В разговоре с другими пропагандистами чеченский воин заявил, что по любому раскладу Россия уже якобы победила в войне и всех преодолела.

Мы уже победили. С этим я согласен,

– абсурдно сказал Алаудинов.

Тогда ведущий поинтересовался, как это возможно, если войска ВСУ стоят под Курском, а в четырех областях Украины до сих пор продолжаются боевые действия. Тогда Алаудинов сразу начал оправдываться и врать, что Россия якобы воюет со всем блоком НАТО.

Конечно, он никак не мог принять тот факт, что так называемая "вторая армия мира" проигрывает украинским военным. Поэтому снова и снова повторял, что Украину якобы уже победили. А объяснял это тем, что якобы зафиксировал, как у ВСУ заканчивается ресурс.

Завершилось выступление Алаудинова похвалой для Владимира Путина, который смог "противопоставить себя и страну нашим врагам". А эти неизвестные "враги", по его мнению, вели Россию к развалу.

Мы не готовы поднять лапки и сдаться. Я считаю, это наша победа,

– закончил свою циничную речь Апты Алаудинов.