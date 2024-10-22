Воєнний злочинець розповів кремлівським пропагандистам про уявні успіхи окупантів на полі бою. Він взявся переконувати, що перемога нібито вже настала, передає 24 Канал.

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Що сказав Алаудінов

У розмові з іншими пропагандистами чеченський вояка заявив, що за будь-яким розкладом Росія вже буцімто перемогла у війні та всіх подолала.

Ми вже перемогли. З цим я згоден,

– абсурдно сказав Алаудінов.

Тоді ведучий поцікавився, як це можливо, якщо війська ЗСУ стоять під Курськом, а в чотирьох областях України досі тривають бойові дії. Тоді Алаудінов одразу почав виправдовуватися і брехати, що Росія нібито воює з усім блоком НАТО.

Звісно, він ніяк не міг прийняти той факт, що так звана "друга армія світу" програє українським військовим. Тому знову й знову повторяв, що Україну буцімто вже перемогли. А пояснював це тим, що нібито зафіксував, як у ЗСУ закінчується ресурс.

Завершився виступ Алаудінова похвалою для Владіміра Путіна, який зміг "протиставити себе і країну нашим ворогам". А ці невідомі "вороги", на його думку, вели Росію до розвалу.

Ми не готові підійняти лапки й здатися. Я вважаю, це наша перемога,

– закінчив свою цинічну промову Апти Алаудінов.