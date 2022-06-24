В Алчевске ПВО захватчиков "перехватила" сама себя: видео рокового пуска

Иногда техника оккупантов дает значительный сбой. И тогда ракеты, запущенные российскими военными, бьют по самим себе.

Такой "несчастный случай" зафиксировали в оккупированном Алчевске. Там одна из выпущенных ракет системы ПВО осуществила "перехват" самой себя – через несколько секунд после старта резко развернулась и полетела в обратную сторону.

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Упала ракета рядом с местом, откуда был произведен запуск. Была ли при этом уничтожена или повреждена техника оккупантов, и есть ли среди пострадавших враги Украины – пока неизвестно.

Видео неудавшегося старта российской ракеты ПВО, которая ударила по своим

На некоторых видео с места происшествия впоследствии видно большую площадь пожара – горит трава там, где упала ракета. Голос за кадром говорит, что это горит Сарматская улица в Алчевске. Это улица на восточной окраине города.

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Когда ракеты "тяжелее воздуха"

Следует отметить, что это не первый случай, когда российские ракеты неадекватно ведут себя после старта.

19 июня из этого же Алчевска российские оккупанты решили нанести ракетные удары "Точкой У". Однако первая ракета сразу после старта взорвалась в небе над городом, развалившись на части. После этого был сразу запуск второй ракеты. Били в сторону Северодонецка или Лисичанска, где сейчас продолжаются тяжелые бои.

Стоит отметить, что в Северодонецке почти не осталось позиций, за которые могут держаться украинские военные. Инфраструктура города разрушена до основания. 90% домов полностью или частично разрушены. Следовательно, ВСУ будут отходить на новые позиции и укрепленные районы, чтобы избежать массовых жертв среди защитников Украины. Уже оттуда они будут полноценно вести боевые действия и наносить оккупантам потери.

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Через несколько дней после этого, 22 июня, в соцсетях был опубликован пуск ракеты "Искандер", которую российские военные пытались запустить из Белгорода по Украине. Однако ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта.

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