Почему население Казахстана вышло на протесты? Как на возможное обострение конфликта в РК будут реагировать Запад и Россия, а также вырастут ли цены на природный газ и нефть в связи с этим? На эти и не только вопросы в интервью сайту 24 канала ответил Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокенского региона New Geopolitics Research Network.

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Причины и последствия протестов в Казахстане

Почему вспыхнули протесты в Казахстане? Как изменились настроения в обществе в течение каденции действующего президента РК Касыма-Жомарта Токаева?

Казахстан – это страна, которая имеет признаки авторитарного режима по всем своим индикаторам. Сложно сказать, какие были настроения у людей к протестам и как недовольство общества менялось в динамике. По моему мнению, изменения в настроениях людей вызвали социально-экономические факторы, в частности антикитайские или земельные протесты (земельные протесты вспыхнули из-за попытки правительства отменить мораторий на продажу земли – 24 канал).

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В то же время люди недовольны действующей политической элитой и режимом, который сложился в стране. Почти тридцать лет (1990-2019 гг. – 24 канал) Нурсултан Назарбаев был первым президентом страны. В 2019 на смену ему пришел его преемник Касым-Жомарт Токаев. Однако общество считает, что Назарбаев до сих пор руководит Казахстаном.

Все проблемы, которые возникли в стране, ассоциируются с нынешним правительством и властью, в частности с лицом первого президента. Население недовольно коррумпированной властью, господствующим положением олигархов, отсутствием оппозиции, а также возможности влиять на политическую систему страны.

Правительство снизило цену на газ и ушло в отставку, однако протесты не остановились. Люди захватывают административные здания, продолжаются столкновения, в том числе с претензиями к высшим ветвям действующей власти, к президенту страны.

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Как страны Запада и Россия будут вести себя на международной политической арене в случае обострения ситуации в Казахстане?

Песков (пресс-секретарь Путина – 24 канал) сказал же, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Он подчеркнул, что властям страны надо самостоятельно решать внутренние проблемы и достичь политической стабильности. Я не думаю, что будут провокации со стороны России, ведь действующий политический режим в Казахстане – достаточно дружественный для РФ.

Предполагаю, что Российская Федерация может предложить свои услуги, чтобы помочь стабилизировать обстановку в Казахстане (Россия уже активно комментирует и готова "помогать" – 24 канал). За это она может заставить местные власти отказаться от многовекторной политики, развития отношений с США и НАТО, а также, например, будет побуждать построить на территории Казахстана российскую АЭС.

Запад, вероятно, будет призывать к мирному урегулированию ситуации. Если же какая-то сторона применит оружие к мирному населению (в 2011-м в казахском Жанаозене полицейские расстреляли нефтяников, которые бастовали – 24 канал) или пойдет по "белорусскому сценарию", то это ухудшит отношения между Западом и Казахстаном и усилит роль России в этом регионе.

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В противном случае уверен, что Запад не будет вмешиваться во внутренние дела Казахстана. У Европейского Союза и США есть свои проблемы и геополитические цели. Казахстан не принимает в них активного участия.

"Это конфликт не между элитами или странами, а противостояние между обществом и государством"

Юрий Пойта: "Население недовольно коррумпированной властью, господствующим положением олигархов, отсутствием оппозиции, а также возможности влиять на политическую систему страны" / Фото – AP

Будут ли расти цены на природный газ и нефть на фоне протестов в Казахстане?

Роль Казахстана в мировой добыче нефти и газа небольшая как экспортера. РК в основном обеспечивает свои потребности и только немного экспортирует в ЕС, Китай и РФ. Поэтому какие-то колебания вследствие протестов в Казахстане никак не повлияют на цены на газ и нефть.

Протесты в Казахстане – это спонтанное народное движение или инициированное внутренними элитными группами?

Все внутренние элитные группы не являются самостоятельными. Нет такой ситуации, как в Украине, что какие-то олигархические группы между собой конкурируют с помощью различных инструментов, в частности с помощью медиа. В Казахстане есть финансово экономические группы, которые в консенсусе (во время общего согласия по спорным вопросам – 24 канал) действуют по согласованию первого лица, выступающего так называемым арбитром.

Это – конфликт не между элитами или странами, а противостояние между обществом и государством. Часть населения Казахстана негативно относится к политической элите страны, ведь считает, что она несправедлива к людям. Люди хотят, чтобы эта элитная группа ушла вместе с первым президентом Казахстана.

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