Чому населення Казахстану вийшло на протести? Як на можливе загострення конфлікту в РК реагуватимуть Захід та Росія, а також чи зростуть ціни на природний газ та нафту у зв’язку з цим? На ці та не тільки запитання в інтерв'ю сайту 24 каналу відповів Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокенського регіону New Geopolitics Research Network.

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Причини та наслідки протестів у Казахстані

Чому спалахнули протести в Казахстані? Як змінилися настрої у суспільстві протягом каденції чинного президента РК Касима-Жомарта Токаєва?

Казахстан – це країна, яка має ознаки авторитарного режиму за всіма своїми індикаторами. Складно сказати, які були настрої в людей до протестів та як незадоволення суспільства змінювалося у динаміці. На мою думку, зміни у настроях людей спричинили соціально-економічні чинники, зокрема антикитайські чи земельні протести (земельні протести спалахнули через спробу уряду скасувати мораторій на продаж землі – 24 канал).

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Водночас люди незадоволені чинною політичною елітою та режимом, який склався у країні. Майже тридцять років (1990-2019 рр. – 24 канал) Нурсултан Назарбаєв був першим президентом країни. У 2019 на зміну йому прийшов його наступник Касим-Жомарт Токаєв. Проте суспільство вважає, що він Назарбаєв й досі керує Казахстаном.

Всі проблеми, які виникли в країні, асоціюються з нинішнім урядом та владою, зокрема з особою першого президента. Населення невдоволено корумпованою владою, панівним становищем олігархів, відсутністю опозиції, а також можливості впливати на політичну систему країни.

Уряд знизив ціну на газ та пішов у відставку, однак протести не зупинилися. Люди захоплюють адміністративні будівлі, продовжуються сутички, в тому числі з претензіями до найвищих гілок чинної влади, до президента країни.

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Як країни Заходу та Росія поводитимуться на міжнародній політичній арені у разу загострення ситуації в Казахстані?

Пєсков (прессекретар Путіна – 24 канал) сказав же, що Росія не втручатиметься у внутрішні справи Казахстану. Він наголосив, що владі країни треба самостійно розв'язувати внутрішні проблеми та досягти політичної стабільності. Я не думаю, що будуть провокації зі сторони Росії, адже чинний політичний режим в Казахстані – досить дружній для РФ.

Припускаю, що Російська Федерація може запропонувати свої послуги, щоб допомогти стабілізувати обстановку в Казахстані (Росія вже активно коментує та готова "допомагати" – 24 канал). За це вона може змусити місцеву владу відмовитися від багатовекторної політики, розвитку відносин з США та НАТО, а також, наприклад, спонукатиме побудувати на території Казахстану російську АЕС.

Захід, певно, закликатиме до мирного врегулювання ситуації. Якщо ж якась сторона застосує зброю до мирного населення (у 2011-му у казахському Жанаозені поліцейські розстріляли нафтовиків, які страйкували – 24 канал) або піде по "білоруському сценарію", то це погіршить відносини між Заходом та Казахстаном і посиль роль Росії в цьому регіоні.

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В іншому випадку впевнений, що Захід не втручатиметься у внутрішні справи Казахстану. У Європейського Союзу та США є свої проблеми та геополітичні цілі. Казахстан не бере у них активної участі.

"Це – конфлікт не між елітами чи країнами, а протистояння між суспільством та державою"

Юрій Пойта: "Населення невдоволено корумпованою владою, панівним становищем олігархів, відсутністю опозиції, а також можливості впливати на політичну систему країни" / Фото – AP

Чи зростатимуть ціни на природний газ та нафту на тлі протестів у Казахстані?

Роль Казахстану у світовому видобутку нафти й газу є невеликою як експортера. РК в основному забезпечує свої потреби й тільки трохи експортує до ЄС, Китаю та РФ. Тому якісь коливання внаслідок протестів у Казахстані ніяк не вплинуть на ціни на газ та нафту.

Протести в Казахстані – це спонтанний народний рух чи ініційований внутрішніми елітними групами?

Всі внутрішні елітні групи не є самостійними. Немає такої ситуації, як в Україні, що якісь олігархічні групи між собою конкурують за допомогою різних інструментів, зокрема за допомогою медіа. В Казахстані є фінансово економічні групи, які в консенсусі (під час загальної згоди у спірних питаннях – 24 канал) діють за погодженням першої особи, яка виступає так званим арбітром.

Це – конфлікт не між елітами чи країнами, а протистояння між суспільством і державою. Частина населення Казахстану негативно ставиться до політичної еліти країни, адже вважає, що вона несправедлива до людей. Люди хочуть, щоб ця елітна група пішла разом з першим президентом Казахстану.

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