Події в Казахстані користувачі порівнюють з протестами в Білорусі, а також в Україні у 2014 році. Реакції в соцмережах спробував зібрати 24 канал.

До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Головна вимога – відставка клану Назарбаєва

Здебільшого українці виступають на підтримку казахського народу, який ще 3 січня вийшов на вулиці. Як зазначив блогер та журналіст Денис Казанський, першочерговою причиною демонстрацій було зростання цін на автомобільний газ, проте вимоги – набагато глобальніші.

Влада спробувала відіграти назад і швидко скасувала подорожчання. Але тепер вже пізно. Народ висуває політичні вимоги. І головна з них – це відставка клану Назарбаєва, який знаходиться при владі 30 років,

– пояснив Казанський.

Казанський наголосив, що закінчилась "ще одна казка про ефективну економіку та стабільність". Навіть, якщо владі Казахстану вдасться придушити ці протести, то незадоволення диктатурою очевидне.

Цікаво! Казанський опублікував мем з Віктором Януковичем. Мовляв, про те, що відбуватиметься в Казахстані, попереджав і експрезидент-втікач.

Про протести попереджав Янукович / Зображення з фейсбуку Казанського

Сенцов підтримує казахських протестувальників

На підтримку казахських протестувальників виступив і колишній бранець Кремля, кінорежисер Олег Сенцов.

Казахські протестувальники, не гаючи часу, одразу перейшли до активних дій. Так тримати,

– написав Сенцов.

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30 років жодного інакодумства

Погоджується з тим, що причина зовсім не у ціні на газ і політичний експерт та громадський діяч Андрій Смолій. Він наголосив, що у такий спосіб у світі розвалюється "російська система координат".

30 років тоталітарного гніту, знищення свободи слова, опозиції, будь якого інакодумства. 30 років тотального грабунку країни,

– зазначив Смолій.

Є колосальна перевага протестувальників над силовиками

Журналіст та громадський дія Ігор Луценко порівняв ситуацію в Казахстані з Україною наприкінці 2013 року. Він наголосив, що наразі є колосальна перевага протестувальників над силовиками – як це було в Україні 1 грудня 2013 року.

Поліція боїться щось робити. Приватні літаки еліти летять на Захід (туди, де зберігають свої активи). Не всі, мабуть, але частина вирішила підстрахуватися,

– додав Луценко.

У мережі порівнюють протести в Білорусі та Казахстані

Користувачі порівнюють події в Білорусі та у Казахстані. Так, Василь Савчур зазначив, що не в образу білорусам, але саме казахи викликають стійку повагу.

Порівняння білоруських та казахських протестів / Зображення зі сторінки Василя Савчура

Усіх цікавить, наскільки замішаний Кремль

Політтехнолог Олексій Голобуцький зауважив специфічний аспект. Україна для Росії була завжди джерелом нестабільності, а от Казахстан – навпаки. На фоні 30-річної влади Назарбаєва, країна була начебто благополучною і це мало тішити росіян зі своєю 20-річною диктатурою – цього разу Путіна.

Але якщо раптом клан Назарбаєва (владу котрого з 2019-го маскують майже абстрактними офіційними статусами) скинуть – це ж може перекинутись і на Росію,

– додав Голобуцький.

Як реагують на події читачі 24 каналу

Читачі 24 каналу активно коментують новини про протести в Казахстані. Люди виступають на підтримку демонстрантів, зазначаючи, що вони "молодці", "30 років запрягали та швидко поїхали". Дуже занепокоїв українців намір президента Казахстану діяти жорстко проти мітингувальників: люди побоюються, що може дійти до таких дій силовиків, як на Майдані у Києві.

"Чи він не боїться долі Чаушеску, адже пішла коса на камінь?"

"Буде жорстко проти народу? Оце так президент, другий Янукович"

"Дуже страшно що туди зараз засунуть свій ніс "ихтамнети", і знову багато жертв під приводом що "ущемляють руських"

Є й інша позиція: читачі вважають, що протести можуть перерости в безлади та мародерство, а з цим владі треба давати якось раду. Також дехто вважає, зо домігшись зниження ціни на газ, люди мали розійтись.

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Головне про протести в Казахстані:

Протести стартували 3 січня – через підвищення ціни на газ.

Через масові демонстрації уряд відправили у відставку, вартість газу повернули до попередньої.

Проте заворушення продовжуються – їхнім епіцентом стала Алмати: тут палять адмінбудівлі та машини, чути постріли і вибухи.

І влада і мітингувальники повідомляють про перших загиблих.

В країні повністю відключили інтернет.

Президент Токаєв пригрозив жорсткими діями, також він сам очолив Радбез країни замість Назарбаєва.

Варто прочитати! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Ціна на нього, зауважимо, у Казахстані в рази менша за українську. Разом з тим Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади. Ймовірно, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Дивіться відео про те, що відбувається в Казахстані:



