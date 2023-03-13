От танкиста до командира роты: под Бахмутом погиб воин "Холодного Яра" Александр Басалыга
Источник:Ирина Рыбакова
На войне, во время обороны Бахмута, погиб командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" Александр Басалыга, позывной "Монгол". Он прошел путь от танкиста до командира роты, имел орден "За мужество".
Об этом сообщила представитель бригады Ирина Рыбакова. Она рассказала, что с началом великой войны Александр решил перейти в пехоту и принимать непосредственное участие в боях.
Смотрите также Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях под Бахмутом
Пошел на войну в 2014 году
Александр Басалыга родился в Днепре. С начала войны в 2014 году пошел служить в ряды ВСУ добровольцем. После учебы попал в первую отдельную танковую бригаду, в составе которой его направили в Бахмут.
Он выходил из Дебальцевского оцепления в 2015 году. Имел орден "За мужество".
Тогда после успешного обеспечения боевых действий возле Волновахи парню поручили командовать танковым экипажем. У Басалыги было еще несколько ротаций на Донбасс.
Получил офицерское звание в Харьковском институте танковых войск.
"От танкиста до командира роты"
За 8 лет войны военнослужащий прошел путь от танкиста до командира роты.
В декабре 2022 года был награжден медалью "Защитнику Отечества".
Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал,
– написала пресс-секретарь бригады.