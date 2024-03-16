Удар по Одессе: российская ракета унесла жизнь педагога Александра Березного

В Одесском городском совете рассказали об одном из погибших в результате российского обстрела жителей города. Речь идет о педагоге Александре Березном.

В общем российская атака по Одессе унесла жизни 21 украинца, а еще 75 человек – получили ранения. Отмечается, что враг ударил по гражданской инфраструктуре, а когда на место прибыли спасатели – снова ударил в то же самое место.

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Гибель педагога

Одесские педагоги 15 марта потеряли своего коллегу. Сообщается, что во время вражеского обстрела погиб Березный Александр Зосимович. Он был заместителем директора по хозяйственной части внешкольного учебного заведения.

Скорбная новость страшная, ужасная, несправедливая... Перестало биться сердце светлого человека, доброго друга, доброжелательного коллеги, надежного советчика и профессионала своего дела,

– сказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Александр Березный погиб во время удара по Одессе / Одесский городской совет

Жертвы удара