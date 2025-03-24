На войне погиб "госпитальер" Александр "Богуш" Олейник

Россия унесла жизнь еще одного украинского защитника. Выполняя свои служебные обязанности, на фронте погиб Александр "Богуш" Олейник.

Его жизнь оборвалась 19 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Медицинский добровольческий добровольческий батальон "Госпитальеры".

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Что известно об Александре "Богуше" Олейнике

В "Госпитальерах" говорят, что Александр присоединился к команде в 2023 году. А также отмечают, что он был инструктором учебного центра "Соломенские котики".

В 2023 году Саша стал частью нашей команды, учил военных тактической медицины, ездил на ротации и эвакуировал раненых. Саша присоединился к войску, защищал свободу и независимость Украины, спасал жизни собратьев и учил этому других,

– рассказывают в добровольческом батальоне.

Там добавляют, что украинский защитник был мотивированным, честным и порядочным человеком. После подготовки батальона он присоединился к "Госпитальерам", а впоследствии и сам присоединился к Вооруженным Силам Украины.

С Александром "Богушем" Олейником попрощаются 25 марта в 13:00 в крематории на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, что ранее на фронте также погиб поэт и боевой медик Владимир Воликов. Мужчина служил в ВСУ на востоке Украины с первых дней полномасштабного вторжения.