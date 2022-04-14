Александр Божков стал новым депутатом от "Слуги народа" вместо Николая Сольского

Александр Божков стал новым депутатом от "Слуги народа". Он заменит Николая Сольского, который сейчас занимает пост министра аграрной политики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко Центральная избирательная комиссия признала Александра Божкова избранным народным депутатом Украины еще 31 марта 2022 года.

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Что известно о Божкова

Источник: ЧЕСТНО

Родился 30 июля 1988 года в Мариуполе Донецкой области. Окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете.

Он был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95".

Ранее занимал должность исполнительного продюсера Первого автомобильного канала.

Был продюсером проектов на ТРК Украина.

На парламентских выборах 2019 года кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа, № 141 в списке.

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