Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Центральна виборча комісія визнала Олександра Божкова обраним народним депутатом України ще 31 березня 2022 року.

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Про це, що фракція "Слуга Народу" поповнилась новим депутатом повідомила й речниця "слуг" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що Божков вже склав присягу народного депутата.

Що відомо про Божкова

Джерело: ЧЕСНО

Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті.

Він був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95".

Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу.

Був продюсером проєктів на ТРК Україна.

На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.

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