Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Центральна виборча комісія визнала Олександра Божкова обраним народним депутатом України ще 31 березня 2022 року.
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Про це, що фракція "Слуга Народу" поповнилась новим депутатом повідомила й речниця "слуг" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що Божков вже склав присягу народного депутата.
Що відомо про Божкова
Джерело: ЧЕСНО
Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті.
- Він був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95".
- Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу.
- Був продюсером проєктів на ТРК Україна.
- На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.
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