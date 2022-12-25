В России 24 декабря скончался Александр Бузаков – генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи". Она производит подлодки, которые носят крылатые ракеты "Калибр".

Бузакова не стало на 67 году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, сообщает 24 канал.

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В Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что 24 декабря на 67 году жизни скончался Александр Бузаков – генеральный директор "Адмиралтейских верфей".

Без преувеличения всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил созданию российского флота. Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подлодку "Великие Луки", и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами "Адмиралтейских верфей" на следующий год,

– жалуются россияне.

Бузаков проработал на предприятии 35 лет. Сначала он являлся инженером Ленинградского Адмиралтейского объединения. На работу устроился сразу после кораблестроительного института.

Позже Бузаков руководил крупнейшими судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга – Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью.

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалось преждевременно, трагически. Но дело, в которое он верил, в которое вкладывал все силы и знания, обязательно будет продолжено его друзьями, коллегами, учениками", – добавили в пресс-службе.

К сожалению, причины смерти Бузакова пока не известны. Российские пропагандистские СМИ также не предоставили подробности.