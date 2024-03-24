Александр Донцов не только выжил после террористического акта россиян, но и продолжал оказывать помощь – несмотря на собственные травмы. В тот трагический день именно его фото разлетелись по сети.

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Воспоминания спасателя

Александр Донцов рассказал, что в трагический день 15 марта он выехал на вызов после первого удара. Вместе с коллегами они прибыли на место, взяли свое снаряжение и уже через доли секунды услышали характерный гул.

Помню я кричу, у меня загорелось лицо, подкасник. И как просто лечу примерно 60 метров. Тушится все, а оно все равно горит, все болит и осколки попали. Встать нереально. Я боялся открыть глаза,

– вспоминает спасатель.

Мужчина вспомнил, что тогда ничего не видел. Примерно десять метров он полз в таком состоянии, после чего оперся о стенку.

Однако даже несмотря на ранения мужчина взялся помогать раненым коллегам. Как отметил Александр, силы оставляли его, он не чувствовал пальцев. В один момент он сказал, что больше не может и присев на дерево начал терять сознание. Единственное, что он видел перед этим – девушку с пресс-службы, которая сделала те самые снимки.

Затем он вспоминает, как его ведут к полицейской машине. Уже находясь в безопасности, Александр первой написал маме. Мужчина рассказал, что очень сильно переживал, ведь она недавно тяжело переболела, поэтому их нельзя было волноваться.

Воспоминания Александра Донцова об ударе: смотрите видео

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