Гауляйтер оккупированного Скадовска Дудка попал под удар дрона и получил ранения

Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине под удар беспилотника якобы попал руководитель оккупационной администрации Александр Дудка. По предварительным данным, он получил ранение и находится в больнице.

Об этом сообщил коллаборационист Владимир Сальдо.

В каком состоянии сейчас Александр Дудка?

Владимир Сальдо утверждает, что Александра Дудку после удара дрона госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Между тем сам гауляйтер Скадовска рассказал, что атака беспилотников состоялась трижды: сначала дрон якобы попал в его пустой автомобиль возле дома.

По словам Дудки, когда он вернулся, произошел второй удар, в результате которого чиновник получил ранение.

Его доставили в больницу, и уже во время транспортировки произошел третий прилет БпЛА. Как утверждают оккупационные СМИ, ранения являются касательными, а состояние Дудки оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в 2023 году оккупационные власти назначили Дудку руководителем Скадовской городской территориальной общины. До этого он возглавлял оккупационную администрацию соседнего курортного поселка Лазурное.

За время пребывания на предыдущей должности Дудка "отличился" в частности угрозами местным жителям. В 2023 году он утверждал, что жителям без российского паспорта не будут выдавать инсулин и другие медикаменты, а также угрожал вывезти на линию разграничения "детей ждунов", которые не хотят учиться в российских школах.

В то же время Дудка заявлял, что на оккупированных территориях якобы не преследуют украиноязычных и нужно, чтобы человек лишь "уважал страну, которая его приняла и гарантирует его безопасность".

Что происходит в оккупированном Скадовске?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Канала рассказал, что до 2045 года Россия планирует заселить оккупированные территории – отправить более 100 тысяч россиян, в частности, в Геническ и Скадовск.

По его словам, заинтересованных россиян переезжать на ВОТ немало, а главным их стимулом является долгосрочный кредит на покупку жилья – власть предлагает ипотеку под 2%. Кроме того, пропаганда приложила усилия, чтобы создать информационный пузырь для населения – мол, россияне едут в города, которые будут развиваться.

Как ранее сообщали в издании Reuters, за 2024 – 2026 годы Россия выделила втрое больше денег на развитие инфраструктуры оккупированных территорий Украины, чем на собственные 20 регионов.

По данным журналистов, Россия также объявила не менее 20 тендеров на более 214 миллионов долларов для строительства федеральной автомагистрали "Новороссия". На нее российский Минтранс решил дополнительно выделить 123 миллиона долларов.